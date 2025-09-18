Güngören'de Çocuğun Önünde Bıçaklı Saldırı: 2 Zanlı 'Kasten Yaralama' Suçundan Tutuklandı

Güngören'de 14 yaşındaki çocuğun önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda H.K. ve babası T.K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı; yaralı E.G.'nin bilinci açık.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:08
Olayın ayrıntıları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 45 yaşındaki E.G.'nin, 14 yaşındaki çocuğunun yanında bıçaklanmasına ilişkin soruşturma yürüttü.

Soruşturmada tespitler ve gözaltılar

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda bıçağı kullanan şüphelinin H.K. (22), yanında bulunan kişinin ise babası T.K. (53) olduğunu belirledi. H.K., Bağcılar'da yakalanırken; baba T.K. ise Güngören'de polis merkezine teslim oldu.

İncelemede, şüpheli H.K.'nin çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu ve elinde kesik bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ifadeleri

Emniyetteki ifadesinde T.K., oğlu ile eski gelininin dışarıda tartıştığını görüp evden çıktığını, komşusu E.G.'nin gürültü yapmamaları için uyarması üzerine aralarında tartışma yaşandığını, daha sonra kavgaya çevredeki vatandaşların müdahale ettiğini anlattı. T.K., E.G.'yi kimin yaraladığını görmediğini iddia etti.

Adli süreç

Şüpheliler H.K. ve T.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından her iki şüpheli de "kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Yaralının durumu

Hastanede tedavi gören yaralı E.G.'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

