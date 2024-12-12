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Güngören'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çöken Bina

Güngören'in Haznedar Mahallesi'nde boşaltılan bina, yıkım sırasında çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:06
Güngören'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çöken Bina

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çöken Bina

Güngören'de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde boşaltılan bir binada çökme olayının meydana geldiği bildirildi.

Haznedar Mahallesi'nde yer alan ve yıkımına başlanan bina, çalışmalar sırasında aniden çökmeye başladı. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, olay yerine ulaşan ekiplerin çökme alanında çalışmalarını sürdürdüğünü açıklarken, detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

Olayın sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çökme meydana geldi.

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çökme meydana geldi.

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çökme meydana geldi.

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çökme meydana geldi.

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