Güngören’de Öldürülen Atlas Çağlayan’ın Ailesi Kabrinde Adalet İstedi

Kazlıçeşme Mezarlığı’nda dualar ve talepler

Güngören’de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Atlas Çağlayanın Kazlıçeşme Mezarlığı’ndaki kabrini ailesi ve arkadaşları ziyaret etti. Ziyarette yakınları mezar başında dualar okudu, mezara kırmızı güller bırakıldı ve fotoğrafı ile şeker konuldu.

Olayın, 14 Ocak günü akşam saatlerinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokakta iki grup arasında 'yan bakma' iddiasıyla çıktığı, şüpheli E.Ç(15)'nin yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaraladığı, ağır yaralanan Çağlayan’ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Atlas Çağlayan, 15 Ocak’ta Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi.

Mezar ziyaretine katılanlar arasında babaannesi Meliha Çağlayan, amcası İbrahim Çağlayan, yengeleri ve kuzenleri yer aldı; aile kabri başında hüzünlü anlar yaşadı.

Amca İbrahim Çağlayan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada adalet talep ettiklerini belirterek, "İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" dedi ve yetkililerden benzer olayların tekrar yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi.

Aile, devlet yetkilileriyle görüştüklerini ifade ederek, yetkililere güvenlerinin tam olduğunu ve benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini vurguladı.

