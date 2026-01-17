Güngören’de Öldürülen Atlas Çağlayan’ın Kabrinde Aile ve Arkadaşları Dua Etti

Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın Kazlıçeşme Mezarlığı’ndaki kabrini ailesi ve arkadaşları ziyaret ederek dua etti; amca İbrahim adalet istedi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:13
Güngören’de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan’ın Kazlıçeşme Mezarlığı’ndaki kabrini ailesi ve arkadaşları ziyaret ederek dua etti. Ziyarette kurulan mezar başında kırmızı güller bırakıldığı, fotoğrafının asıldığı ve şeker konduğu görüldü.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, 14 Ocak akşamı Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta iki grup arasında 'yan bakma' tartışması sonucu çıkan kavgada şüpheli E.Ç (15) yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti ve 15 Ocak’ta Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi.

Aile kabir başında adalet istedi

Mezar başına gelen yakınları arasında babaannesi Meliha Çağlayan, amcası İbrahim Çağlayan, yengeleri ve kuzenleri yer aldı; aile birlikte dualar etti ve duygusal anlar yaşandı.

Amca İbrahim Çağlayan, yaptığı açıklamada adalet talep ettiklerini vurguladı: "İstediğimiz adalet, yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" dedi. İbrahim Çağlayan ayrıca, "Bütün Türkiye bu haberi konuşuyor. Allah rahmet eylesin. Yeğenimiz melek gibi bir çocuktu, melek oldu, öbür dünyaya göç etti. Devlet büyüklerimizden istediğimiz bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Bununla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizleri ziyaret ettiler, kendileriyle görüştük. Biz devlet yetkililerine güveniyoruz. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Böyle şeyler yaşanmasın diye önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Atlas Çağlayan'ın yakınlarının kabir ziyaretinde dile getirdiği temel talep, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve benzer olayların yaşanmaması için caydırıcı önlemlerin alınması yönünde oldu.

