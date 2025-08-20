DOLAR
Gurbetçiler Kapıkule'de Buruk Dönüş Yaşıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, Kapıkule'den ayrılırken sevinçle gelişin yerini hüzünlü dönüş alıyor; Almanya ve Hollanda'ya dönenler duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:23
Yıllık izin dönüşlerinde hasret ve hüzün ön planda

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor. Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, büyük sevinçle geldikleri anavatanlarından buruk ayrılıyor.

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Almanya'ya dönen Bilgin Erdoğan, gazetecilere, yıllık izninin güzel ama hızlı geçtiğini söyledi. Erdoğan, "35 yıldır gurbetteyim. Adı üstünde gurbet. Vatandan uzakta yaşıyorsun. Her sene gelirken büyük bir sevinç yaşıyoruz, dönüşte hüzünlü oluyoruz. Sanki her şeyi geride bırakmış gibi oluyoruz. Anavatandan acı vatana gidiyoruz." dedi.

Hollanda'ya giden Emin Aşgar ise Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu hissettiğini dile getirdi. Aşgar, "Tatilimiz güzel geçti ama dönüş yolu hüzünlü oluyor. Bütün ailem Türkiye'de yaşıyor, gurbette yalnızız." diye konuştu.

Ailesiyle Almanya'ya giden Selahattin Turgut da kalbinin yarısının her zaman Türkiye'de olduğunu belirtti. Turgut, "Türkiye'den ayrılmak çok zor. Buradan ayrılırken tüylerimiz diken diken oluyor. Kalbimiz her zaman burada. Üzgün şekilde ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sebahattin Yıldız ise her yıl izne çıkıp memlekete gelecekleri günü beklediklerini belirterek, "Türkiye çok güzel. Harika buldum. Vatanımızda tatil yapmaktan dolayı memnunuz. 20 yıldır gurbette yaşıyorum. Vatanımızı özlüyoruz." şeklinde konuştu.

