Gurbetçilerden Kayseri'ye Engelli Destek: 50 Akülü Araç ve 70 Tekerlekli Sandalye

Gurbetçilerden Anlamlı Destek

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, gurbette yaşayan Türk vatandaşlarının katkılarıyla ihtiyaç sahibi engellilere 50 akülü araç ve 70 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi. Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'daki derneklerin yaptığı bağışlar, hayatları kolaylaştırmak adına büyük bir önem taşıyor.

Bünyan'da Duygusal Anlar

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in liderliğinde düzenlenen törende, yurt dışında toplanan akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler ve koltuk değnekleri için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Başkan Metin, bu kampanyayla sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Metin, yaptığı konuşmada, “Bu tür projelerle ilçemizi en güzel şekilde temsil ediyoruz” diyerek, bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Başta ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarına dokunan bu desteklerin önemi vurgulandı.

Katılımcılar arasında Protokol Üyeleri

Programda, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve diğer ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Yapılan bu yardımlar, ihtiyaç sahibi engellilerin hayat kalitesini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gurbetçilerin desteğiyle satın alınan akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler ve koltuk değnekleri, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ihtiyaç sahibi engellilere törenle teslim edildi.

Gurbetçilerin desteğiyle satın alınan akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler ve koltuk değnekleri, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ihtiyaç sahibi engellilere törenle teslim edildi.