Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Başladı: Edirne Emniyeti Destekte

Yıllık İzin Sonrası Gurbetçilerin Dönüşü

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Türkiye'den ayrılmanın hüzünlü duygusunu yaşarken, sevinçle geldikleri topraklara veda ediyorlar.

Hüzünlü Dönüşler

Danimarka'ya dönen Rafet Soykök, Türkiye'den ayrılmanın kendileri için zor olduğunu belirtti. "En çok hasret yaşıyoruz. Gelirken heyecanlı oluyoruz, dönüşte ağlayarak gidiyoruz. 11 ay çalışıp tekrar izne çıkmak için bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avusturya'ya geri dönen Kani Yağız ise tatilin çok hızlı geçtiğini dile getirerek, "Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu" vurguladı. Gurbet hayatının zorluğuna dikkat çekerek, "Gurbette yaşamak zor, orada yabancıyız. Tabii ekmeğimizin peşindeyiz." dedi.

Almanya'ya dönen Ali Yıldız da Türkiye'ye veda etmenin hüzün verici olduğunu söylerken, "Ayaklarımız geri geri gidiyor. Dönüş yolunda hüzün yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Emniyet Müdüründen Bilgilendirme

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, dönüş yolunda olan gurbetçilerle sohbet ederek kendilerine güvenli yolculuk konularında destek verdi. Karaburun, gurbetçilere ihtiyaç duyacakları iletişim numaraları ve trafik bilgilerini içeren broşürler dağıttı.

Karaburun, "Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere sağ salim dönmeleri birinci önceliğimizdir" diyerek Türk polisinin, Sırbistan ve Macaristan'daki sınır kapılarında da gurbetçilere destek vermek için görevde olduğunu ifade etti. Emniyet Müdürü, "Herkese güvenli ve sağlıklı bir yolculuk diliyoruz. Gurbetçilerimizi özlüyoruz ve onlara hizmet vermek, Edirne Emniyet Müdürlüğü için bir gurur" şeklinde konuştu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçti.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçti.