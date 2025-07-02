DOLAR
39,83 -0,01%
EURO
47,01 -0,23%
ALTIN
4.278,25 -0,03%
BITCOIN
4.241.386,18 -0,57%

Gurbetçilerin Türkiye'ye Gelişleri Devam Ediyor

Gurbetçilerin yıllık ziyaretleri Türkiye'ye devam ediyor, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 08:12
Gurbetçilerin Türkiye'ye Gelişleri Devam Ediyor

Gurbetçi Yolculukları Hız Kesmeden Sürüyor

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi ailelerin yolculukları devam ediyor. Uzun ve zorlu bir seyahatin ardından, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerinin yolunu tutuyorlar.

Fatih Öztürk: "Türkiye'ye Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşadım"

Almanya'nın Bremen kentinden seyahat eden Fatih Öztürk, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra AA muhabirine duygularını paylaştı. Öztürk, "Yolculuğum oldukça iyi geçti, yollar açıktı ama Yunanistan'daki sınır kapısında uzun süre beklemek zorunda kaldık. Memleketimize sonunda ulaştık, bu his gerçekten tarif edilemez. Öncelikle dost ve akrabalarımı ziyaret edeceğim, sonra tatil yaparak geriye kalan zamanı değerlendireceğim," dedi.

Kenan Sucuoğlu: "Gurbet Zor Bir Deneyim"

Hollanda'dan gelen Kenan Sucuoğlu ise gurbetçi olmanın zorluklarını dile getirdi. Her yıl memlekete geldiklerini belirten Sucuoğlu, "Sınırdan geçtikten sonra memlekete kavuşmak, insanı çok mutlu ediyor. Bu hissi anlatmak gerçekten zor. Türkiye'ye geldiğimizde özlemlerimizi gideriyor, dinleniyoruz," ifadelerini kullandı.

Yıllık seyahatler, gurbetçilerin kalplerindeki memleket özlemini bir nebze de olsa dindirmelerine olanak tanıyor. Gurbetçiler, Türkiye’de geçirdikleri kısıtlı süre boyunca aileleri ile vakit geçirip, hasret gideriyorlar.

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye...

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye...

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

İLGİLİ HABERLER

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kurtulmuş: Peygamberlere Yapılan Hakaretler Bize Yönelik Bir Saldırıdır
2
Samsun'da Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti
3
Manavgat Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Muş'ta 9 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
5
Bitlis'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
6
Şanlıurfa'da Anız Yakan 114 Kişiye Adli İşlem Uygulandı
7
İç Anadolu'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Büyük Tepki

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!