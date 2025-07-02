Gurbetçilerin Türkiye'ye Gelişleri Devam Ediyor

Gurbetçi Yolculukları Hız Kesmeden Sürüyor

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi ailelerin yolculukları devam ediyor. Uzun ve zorlu bir seyahatin ardından, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerinin yolunu tutuyorlar.

Fatih Öztürk: "Türkiye'ye Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşadım"

Almanya'nın Bremen kentinden seyahat eden Fatih Öztürk, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra AA muhabirine duygularını paylaştı. Öztürk, "Yolculuğum oldukça iyi geçti, yollar açıktı ama Yunanistan'daki sınır kapısında uzun süre beklemek zorunda kaldık. Memleketimize sonunda ulaştık, bu his gerçekten tarif edilemez. Öncelikle dost ve akrabalarımı ziyaret edeceğim, sonra tatil yaparak geriye kalan zamanı değerlendireceğim," dedi.

Kenan Sucuoğlu: "Gurbet Zor Bir Deneyim"

Hollanda'dan gelen Kenan Sucuoğlu ise gurbetçi olmanın zorluklarını dile getirdi. Her yıl memlekete geldiklerini belirten Sucuoğlu, "Sınırdan geçtikten sonra memlekete kavuşmak, insanı çok mutlu ediyor. Bu hissi anlatmak gerçekten zor. Türkiye'ye geldiğimizde özlemlerimizi gideriyor, dinleniyoruz," ifadelerini kullandı.

Yıllık seyahatler, gurbetçilerin kalplerindeki memleket özlemini bir nebze de olsa dindirmelerine olanak tanıyor. Gurbetçiler, Türkiye’de geçirdikleri kısıtlı süre boyunca aileleri ile vakit geçirip, hasret gideriyorlar.

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.