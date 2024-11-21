Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Yeni Kabine İçin Aday Gösterildi

Gürcistan'da Yeni Hükümetin Başbakan Adayı Belli Oldu

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerini kazanan Gürcü Hayali Partisi, yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak mevcut başbakan İrakli Kobakhidze'yi belirledi.

Toplantıda Alınan Kararlar

Gürcü Hayali Partisi'nin İdari Sekreteri Mamuka Mdinaradze, başkent Tiflis'teki partinin merkez ofisinde yaptığı basın toplantısında, parti Siyasi Konseyi'nin toplandığını ve Kobakhidze'nin aday gösterildiğini duyurdu. Mdinaradze, Kobakhidze'nin başbakan adayı olarak gösterilmesini Bidzina İvanişvili'nin onayladığını belirtti.

Seçim Sonuçları ve Muhalefet Tepkisi

26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde Gürcü Hayali Partisi, yüzde 53,93 oy alarak zafer kazanmıştı. Ancak, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını aşan muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlamakta ve sonuçları tanımadıklarını açıklamaktalar.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Muhalif gruplar ise seçimlerin yenilenmesi talebiyle çeşitli gösteriler düzenlemekte.

İstikrarsızlık ve Yeni Parlamento Toplantısı

Başbakan İrakli Kobakhidze, seçimlerin demokratik bir şekilde gerçekleştirildiğini savunarak muhalefetin ülkenin istikrarını bozma çabasında olduğunu ifade etti. Yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanması planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimini kazanan Gürcü Hayali Partisi, yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak mevcut Başbakan İrakli Kobakhidze'yi (fotoğrafta) gösterdi. Gürcü Hayali Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisinde partinin Siyasi Konseyi toplandı. Toplantıda Gürcü Hayali Partisinin Kurucusu ve Onursal Başkanı iş adamı Bidzina İvanişvili, başbakan İrakli Kobakhidze'yi yeniden oluşacak hükümetin başbakanı adayı olarak gösterdi

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimini kazanan Gürcü Hayali Partisi, yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak mevcut Başbakan İrakli Kobakhidze'yi (fotoğrafta) gösterdi. Gürcü Hayali Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisinde partinin Siyasi Konseyi toplandı. Toplantıda Gürcü Hayali Partisinin Kurucusu ve Onursal Başkanı iş adamı Bidzina İvanişvili, başbakan İrakli Kobakhidze'yi yeniden oluşacak hükümetin başbakanı adayı olarak gösterdi