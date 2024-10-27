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Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarını Tanımıyor

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia ederek bu sonuçları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:19
Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarını Tanımıyor

Gürcistan'da Parlamento Seçimi Üzerine Tartışmalar

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yapılan parlamento seçimi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Zurabişvili, seçim sonuçlarının kabul edilmediğini ve bu durumu "Rus operasyonu" olarak nitelendirdi.

Seçim Sonuçlarına Tepki

Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin (GHP) kazandığına dair sonuçların kabul edilemeyeceğini belirtti. Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik, Değişim İçin Koalisyon ve Güçlü Gürcistan gibi muhalefet hareketlerinin desteklediği Zurabişvili, seçimlerde ciddi hilelerin yapıldığını ileri sürdü.

‘‘Halkımız Çalındı’’

Seçimlerin halkın iradesine darbe vurduğunu savunan Cumhurbaşkanı, “Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı.” ifadesini kullandı. Zurabişvili, ayrıca, “Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk” şeklinde konuşarak, seçim sonuçlarının geçerliliğini sorguladı.

Sokağa Çağrı

Zurabişvili, muhalefet partilerini ve halkı, Tiflis’teki Parlamento Binası önünde toplanmaya davet ederken, Batılı devletlerden de destek talep etti. “Gürcistan’ın korunması, jeopolitik dengenin korunması anlamına geliyor.” diyerek, dış güçlerle işbirliği çağrısında bulundu.

Seçim Sonuçları

Gürcistan'da gerçekleşen parlamento seçimlerini, %53,93 oy oranıyla iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı. %11,03 oy alan Değişim İçin Koalisyon ikinci, %10,16 ile Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik üçüncü, %8,81 ile Güçlü Gürcistan dördüncü ve %7,77 ile Gakharia Gürcistan İçin beşinci sırada yer aldı. Muhalefet partileri, bu sonuçları tanımayacaklarını açıkladı.

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