Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Avrupa Birliği Vurgusu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Avrupa Mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon isteğini yineleyerek, halkın iradesinin önünde hiçbir şeyin duramayacağını belirtti.

Parlamento Seçimleri ve İddialar

Gece saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin seçimlerde başarısız olması durumunda yaşanabilecek olası gerginliklere dair bazı asılsız iddiaların ortaya çıktığını ifade etti.

Halkın Desteği ve Gelecek Vizyonu

Zurabişvili, Gürcistan halkının AB ile entegrasyonu desteklediğini belirterek, "Gürcistan, Avrupalı gelecek isteyen bir ülkedir ve hiçbir şey halkın iradesinin önünde duramaz." dedi. Ülkesinin geçmişte genellikle tek parti tarafından yönetildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Artık farklı bir siyasete girmeliyiz. Tek parti iktidarları sona ermeli." şeklinde konuştu.

Abhazya ve Güney Osetya Üzerine Açıklamalar

Zurabişvili, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, seçim gününde sözde sınır kapılarının kapalı olacağını ve bu bölgelerdeki Gürcistan vatandaşlarının seçimlere katılamayacağını açıkladı. "Bizim Avrupa yolumuz, onların Avrupa yoludur." ifadelerini kullandı.

Gelecek Siyasi Planlar ve Rusya'nın Rolü

Devlet Başkanı, mevcut hükümetin kendisine karşı ikinci kez azil süreci başlatma çabasında olduğunu belirterek, iktidardaki partinin kazanması halinde muhtemelen görevden alınabileceğini vurguladı. Aralık ayında görev süresinin dolacağını hatırlatan Zurabişvili, "Bana ihtiyaç duyulan her yerde olmaya hazırım." dedi.

Ayrıca, AB Konseyinin 2025 yılında Gürcistan ile tam üyelik müzakerelerini başlatma beklentisini de dile getirerek, "Bundan başka bir amacım yok." şeklinde ifade etti. Rusya'nın Gürcistan'daki seçimlere müdahale etme olasılığına dair soruya ise, "Rusya, çok daha kolay şartlarda yaptığı müdahaleyle Moldova referandumunu kendi lehine değiştiremedi. Gürcistan'da öyle bir nüfuz ve yetkiye sahip değil." yanıtını verdi.