Gürcistan'da 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Açılışı Yapıldı

Gürcistan, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin açılışını Bakuriani Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:56
Gürcistan'da 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Açılışı Yapıldı

Gürcistan'da 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin Coşkusu

Gürcistan'ın Bakuriani Kayak Merkezi'nde, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) açılışı büyük bir törenle yapıldı. Ülkenin sporuna önemli bir katkı sunacak bu etkinlik, geniş bir katılımla gerçekleşti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, festivalin açılışında milli sporcuların da yer aldığı bir konuşma gerçekleştirerek, "Bugün Gürcistan sporu için tarihi bir gün." ifadesini kullandı. Olimpiyat barış meşalesinin yakılmasının, 45 Avrupa ülkesinin birlik içinde sağlıklı ve barış ortamında yaşama hedefinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Açılış törenine ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos da katıldı. Kobakhidze, festivalde 45 ülkeden bine yakın sporcu ve 700'den fazla yetkilinin yer aldığını belirterek, "Bu, hem yaz hem de kış olimpiyat festivallerine ev sahipliği yapan yedi Avrupa ülkesine katıldığımız anlamına geliyor." dedi.

Kobakhidze, Bakuriani'nın yanı sıra Tiflis ve Batum'da yeni spor tesislerinin inşa edildiğini de kaydederek, ülkesinin uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Ayrıca, tarihte ilk kez EYOF için yapay zekanın kullanıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, festivalin açılışını yaptığı kısa konuşmasında, "2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni açıyorum." şeklinde konuştu.

Türk Sporcular da Festivalde Yer Alacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre, 2025 EYOF'da toplam 18 milli sporcu, 9 kadın ve 9 erkek olarak yarışacak. Ay-yıldızlı sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu ve kısa kulvar sürat pateni branşlarında performans sergileyecek.

Festivalde mücadele edecek milli sporcular ve branşları şu şekilde:

  • Artistik Buz Pateni: Atilla Arda Şahinolanlar, Ada Demir
  • Kısa Kulvar Sürat Pateni: Berat Efe Dal, Yusuf Miraç Uludağ, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan
  • Alp Disiplini: Mahir Çelik, Thomas Kaan Onol Lang, Nehir Atilla, Alin Özozan
  • Biatlon: Bulut Meral, Mehmet Sefa Ertaş, Rabia Neval Tekin, Nurefşan Çınar
  • Kayaklı Koşu: Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Sedanur Taşçı, Havvanur Eskikan

Bu yılki festival 16 Şubat tarihinde sona erecek.

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