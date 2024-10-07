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Gürcistan'da Barışçıl Çözüm Vurgusu

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya ile anlaşmazlığın barışçı çözümünün öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 23:48
Gürcistan'da Barışçıl Çözüm Vurgusu

Gürcistan'da Barışçıl Çözüm Öncelikli Hedef

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin Rusya ile yaşadığı anlaşmazlığın barış yoluyla çözülmesinin önemli önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Seçim Programı Sunumu ve Dış Politika Öncelikleri

Kobakhidze, 26 Ekim'de gerçekleşecek genel seçimler öncesi, iktidar partisi Gürcü Hayali tarafından hazırlanan seçim programının tanıtımını yaptı. Tiflis'te gerçekleştirilen programda, Gürcistan'ın dış politika öncelikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve AB ile İlişkilerin Yeniden Başlatılması

Son zamanlarda Gürcistan’ın ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yaşanan zorluklara değinen Kobakhidze, "En önemli ulusal görevimiz, ABD ve AB ile ilişkilerimizi yeniden başlatmaktır," şeklinde konuştu. Mevcut ilişkilerden memnun olmadığını belirten Kobakhidze, "Gelecek yıl, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin ardından, hem ABD hem de AB ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik adımlar atılacaktır," dedi.

NATO ve AB ile Entegrasyon

Kobakhidze, Gürcistan’ın NATO ve AB ile entegrasyonunun dış politikadaki önceliklerden biri olduğunu vurguladı ve 2030 yılında tam AB üyeliğine hazır olacaklarını ifade etti.

Komşu Ülkelerle İlişkiler

Gürcistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme ihtiyacının altını çizen Kobakhidze, "Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile olağanüstü iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Gelecekte bu ilişkilerin derinleştirilmesi için her türlü çaba sarf edilecektir," dedi.

Abhazya ve Güney Osetya Konusu

Kobakhidze, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya tarafından desteklenen Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini tanıyan ülkelerin sayısının sadece dört olduğunu belirtirken, bu sayının artmamasının Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarına bağlı olduğunu vurguladı.

Gelecek İçin Barış Politikası

Kobakhidze, Gürcistan olarak bölgede barış politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Pragmatik bir politika izleyerek Rusya ile olan anlaşmazlığın barışçıl çözümünü sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir," dedi.

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