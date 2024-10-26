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Gürcistan'da Parlamento Seçimi Sonuçları Açıklandı

Gürcistan'da parlamento seçimleri tamamlandı, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi önde gidiyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:49
Gürcistan'da Parlamento Seçimi Sonuçları Açıklandı

Gürcistan'daki Parlamento Seçimleri Sonuçlandı

Gürcistan'da 11. parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Yerel saatle 20:00'de tamamlanan oy verme sürecinin ardından oy sayımına geçildi. Ülkenin yeniden bağımsızlığını kazanmasından bu yana yapılan bu önemli seçimde, yerel televizyon kanallarının açıkladığı sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi önde görünüyor.

İlk Sonuçlar ve Oy Dağılımı

İmedi TV'nin verilerine göre, Gürcü Hayali Partisi %56,1 oranında oy alırken, Mtavari TV'de bu oran %42, Formula TV'de ise %40,9 olarak belirtiliyor. Ayrıca muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" bloku, %11 ile %17 arasında bir oran elde etti. Bu gruptan ayrılan isimlerin oluşturduğu Değişim İçin Koalisyon ise %12 ila %18 oy almayı hedefliyor.

Zafer Kutlamaları

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Gürcü Hayali Partisi liderleri Tiflis'teki merkez ofislerinde bir araya gelerek zafer kutlaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise seçim sonuçlarını değerlendirirken, muhalefetin %52 oy aldığı iddiasında bulundu ve itirazlarda bulundu. Başbakan İrakli Kobakhidze de halkın desteğiyle gelecekte önemli başarılara imza atacaklarını belirtti.

Seçim Süreci ve Gelecek Belirsizliği

Toplamda 18 partinin mücadele ettiği seçimler, %5 barajını geçmeye çalışan çeşitli seçim bloklarına ev sahipliği yaptı. Seçim sonucuna göre, parlamentoda 76 koltuğu ele geçiren parti veya blok, tek başına hükümeti kurma yetkisine sahip olacak. Eğer muhalefet partileri öne çıkarsa koalisyon hükümeti kurulması ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'ndan alınacak ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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