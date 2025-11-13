Gürcistan'da Şehit Olan 20 Askerin Naaşı 'Koca Yusuf' A400M ile Türkiye'ye Taşınacak
Taşıma süreci ve gelişmeler
Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım tarihinde düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları bu sabah saatlerinde sona erdi.
Uçağın, Azerbaycan’ın Gence şehrinden Türkiye’ye dönmek üzere havalandıktan sonra yaşanan kazada şehit olan askerlerin naaşları için yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Şehitlerin naaşları, 'Koca Yusuf' A400M uçağı ile Türkiye’ye gönderilecek. Koca Yusuf A400M'in önümüzdeki saatlerde Tiflis’teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi. Uçağın, şehitlerin naaşlarının Gürcistan makamlarınca Türk yetkililere teslim edilmesinin ardından hareket edeceği bildirildi.
