Gürcistan'da Şehit Olan 20 Askerin Naaşı 'Koca Yusuf' A400M ile Türkiye'ye Taşınacak

Gürcistan’da düşen C-130’daki 20 şehidin naaşını taşıyacak 'Koca Yusuf' A400M uçağı, naaşların Türk yetkililere tesliminin ardından Tiflis’ten Ankara’ya hareket edecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:52
Taşıma süreci ve gelişmeler

Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım tarihinde düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları bu sabah saatlerinde sona erdi.

Uçağın, Azerbaycan’ın Gence şehrinden Türkiye’ye dönmek üzere havalandıktan sonra yaşanan kazada şehit olan askerlerin naaşları için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Şehitlerin naaşları, 'Koca Yusuf' A400M uçağı ile Türkiye’ye gönderilecek. Koca Yusuf A400M'in önümüzdeki saatlerde Tiflis’teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi. Uçağın, şehitlerin naaşlarının Gürcistan makamlarınca Türk yetkililere teslim edilmesinin ardından hareket edeceği bildirildi.

