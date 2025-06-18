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Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili'nin Ardahan Ziyareti

Gürcistan Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’i ziyaret ederek işbirliği mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:52
Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili'nin Ardahan Ziyareti

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili Ardahan'da

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti. Vali Çiçek, Gelashvili'yi Valilik girişinde karşıladı ve sonrasında makama geçildi.

İki Bölge Arasındaki Dostluk Vurgusu

Burada bir konuşma yapan Vali Çiçek, Ahıska’nın Ardahan’a komşu olduğunu ve bölgedeki Ahıska Türklerinin varlığına dikkat çekti. Çiçek, Gürcistan'ın Türkiye ile dostluk ilişkileri bulunduğuna vurgu yaparak, "Bu ziyaret, iki ülke ve iki bölge arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek bir fırsattır. Gürcistan’a açılan 3 sınır kapısından 2’si Ardahan'da bulunmaktadır. Bu ziyaretin iki bölge arasındaki ticari ve turizm ilişkilerine fayda sağlamasını umuyoruz," dedi.

İşbirliği Mesajları

Vali Gelashvili ise, Ardahan’ı ziyaret etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti ve Vali Çiçek’e daveti için teşekkür etti. Gelashvili, "Biz de ekonomik ve turizm alanında işbirliği için hazırız. İki komşu bölge olarak temsil edilmektedir. Aramızdaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için gerekli adımları atmaya hazırız. Daha önce de güzel ilişkiler vardı; bunları daha da geliştirmek için hazır olduğumu belirtmek istiyorum," dedi.

Hazır Bulunanlar

Ziyarete, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de katıldı. Ziyaret, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili (sağda), Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili (sağda), Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili (sağda), Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili (sağda), Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

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