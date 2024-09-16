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Gürcistan ve Ermenistan Başbakanları Güney Kafkasya'da Barışı Görüştü

Gürcistan ve Ermenistan liderleri, bölgedeki barış sürecini güçlendirmek için Tiflis'te bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:44
Gürcistan ve Ermenistan Başbakanları Güney Kafkasya'da Barışı Görüştü

Gürcistan ve Ermenistan Liderlerinden Barış Teması

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya'daki barış arayışlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Resmi Törenle Karşılandılar

Paşinyan, resmi temaslar için geldiği Tiflis'te, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze tarafından sıcak bir karşılama ile karşılandı. İkilinin yaptığı görüşmeler sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki uzun tarihsel ilişkilere vurgu yapıldı.

Güney Kafkasya İçin Ortak Mücadele Vurgusu

Kobakhidze, bölgedeki barış ve istikrar için ortak çabaların önemini vurgulayarak, "Gürcistan, Güney Kafkasya'da barış sürecini desteklemeye devam edecektir," dedi. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakereleri de desteklediklerini ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan Müzakerelerinde İlerleme

Basın toplantısında Paşinyan, iki ülke arasında süren müzakerelerin olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. "İki yıl süren müzakerelerin sonucunda, barış anlaşmasının %80'i üzerinde uzlaşma sağladık," diye belirtti. Paşinyan, sınır belirleme sürecinde eski Sovyet sonrası idari sınırların dikkate alınacağını da ekledi.

Bölgesel Barışın Önemine Dikkat Çekildi

Paşinyan, Güney Kafkasya'da barış sağlanmasının yalnızca Azerbaycan ve Ermenistan için değil, aynı zamanda Türkiye ve diğer komşu ülkeler için de kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu barış fırsatını değerlendirmeliyiz," dedi.

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