Gürz-24 Operasyonu'nda İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Gürz-24 Operasyonu ile Teröristlere Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleştirilen Gürz-24 Operasyonu sonucunda, terörle mücadele kapsamında turuncu kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonel Detaylar

Yerli sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Yerlikaya, "Ferhat Serhildan" kod adını kullanan İlhan Tekinalp ile "Devrim Cudi" kod adıyla bilinen Recep Kipçak'ın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu sağlandı.

Operasyonun Seyri

Jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucularının, J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri eşliğinde bölgeye yönlendirildiği kaydedildi. Teröristlerin, halkı tehdit ve şantajla etkisi altına alarak malzeme temin ettikleri ve güvenlik güçlerine yönelik eylem planları içerisinde oldukları tespit edildi.

Önemli Bilgiler

Bakan Yerlikaya, "Bu kişilerin, 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak Beytüşşebap’ta bir vatandaşımızın ölümüne sebep olan olayda da rol oynadıkları belirlendi" diyerek, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yerlikaya ayrıca, “Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız,” diyerek milletin dualarının güvenlik güçleriyle olduğunu vurguladı.