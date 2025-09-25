Guterres: Suriye'de siyasi süreç kapsayıcı diyalogla ilerlemeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek siyasi geçişin kapsayıcı diyalogla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 03:12
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 03:12
BM Genel Sekreteri, Şara ile New York'ta görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki "siyasi geçiş" sürecinin kapsayıcı diyalog ve geniş tabanlı katılımla ilerletilmesinin önemine dikkat çekti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, New York'ta düzenlenen BM'nin 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Görüşmede Guterres, Suriye'deki "siyasi geçiş yolunda atılan önemli adımlara" vurgu yaparak sürecin diyalog ve kapsayıcılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter ayrıca, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurguladı ve Suriye'nin 1974'te (İsrail ile) imzaladığı anlaşmanın ihlal edilmesine ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Guterres ve Şara, görüşmede BM ile Suriye arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi yollarını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

