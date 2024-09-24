Guterres'ten Küresel Kurumlar İçin Reform Çağrısı

Guterres'ten Küresel Kurumlara Reform Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, mevcut küresel düzenin 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulduğunu ifade etti.

"Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz." diyerek durumu eleştiren Guterres, küresel kurumların meşruiyeti ve itibarı açısından ciddi bir tehdit bulunduğuna dikkat çekti.

Guterres, bu bağlamda reform yapılmadığı takdirde uluslararası toplumun daha da güçsüzleşeceğinin altını çizdi ve etkili bir liderlik için yenilikçi çözümlerin şart olduğunu sözlerine ekledi.