Guterres, Zelenskiy ile Görüştü: BM'den Ukrayna'da Tam Ateşkes Çağrısı

Guterres, Zelenskiy ile telefonda görüştü; BM, tam, acil ve koşulsuz ateşkesi desteklediğini, insani yardım ve yeniden yapılanmayı sürdüreceğini yineledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:35
Genel Sekreter ile Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki telefon görüşmesinde diplomasi, insani yardım ve saldırıların kınanması ele alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin bilgileri BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric basın toplantısında paylaştı.

Dujarric, ikilinin görüşmede Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için son dönemde yürütülen diplomatik çabaları ele aldığını ve Genel Sekreter'in diplomatik ivmenin sürdürülmesinin önemini vurguladığını aktardı.

Genel Sekreter, BM'nin BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda, Ukrayna için tam, acil ve koşulsuz bir ateşkesi adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa giden ilk adım olarak destekleme temel tutumunu yineledi.

Dujarric ayrıca, BM'nin Ukrayna'nın sahadaki insani ihtiyaçlarını karşılama ve iyileştirme dahil yeniden yapılanma çabalarını desteklemeye devam etme taahhüdünü hatırlattığını söyledi.

Genel Sekreter'in bu sabah yayınladığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği; çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınadığı belirtildi.

Dujarric, Genel Sekreter'in ayrıca sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, kabul edilemez olduğunu ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.

