Güvenlik Şefleri Uyardı: Gazze İşgali İsrailli Esirlerin Ölümüne Yol Açabilir

Toplantıda "Gideon'un Savaş Arabaları II" planı ve olası sonuçları masaya yatırıldı

İsrailli güvenlik şefleri, hükümet yetkililerine Gazze kentinin işgalini amaçlayan saldırıların İsrailli esirlerin ölümüyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, onay bekleyen "Gideon'un Savaş Arabaları II" isimli planın ele alındığı toplantıda üst düzey güvenlik yetkilileri hükümeti bilgilendirdi.

Toplantıda, saldırının tahmin edilenden çok daha uzun sürebileceği ve aylarca devam edebileceği belirtilirken, operasyonun hedefler gerçekleştirilmeden ve İsrailli esirlerin ölümüyle sona erebileceği uyarısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi bugün Gazze kentine yönelik saldırıları ele almak üzere toplandı. Toplantı 5 saat sürmesine rağmen sonrasında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline ilişkin planı onaylamıştı.

Öte yandan Kassam Tugayları, 3 Eylül'de Telegram sayfasından yayımladığı bir videoda, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını taşıyan operasyonuna karşılık olarak "Musa'nın Asası Operasyonu"'nu başlattıklarını açıkladı.