Güvenlikten Ekonomi ve Tarihe: 2 Ocak 2025 Gündemi

Havada Emniyeti Tehdit Edenlere Sıkı Önlemler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda yolcu ve personelin güvenliğini artırmak amacıyla cezaların artırıldığını açıkladı. Yeni idari yaptırımlar ile emniyeti tehlikeye düşüren unsurlara 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında ceza kesileceği bildirildi. Bakan, ayrıca müdahale edilmeyen kural ihlalleri ve izinsiz lazer kullanımının havacılık için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Moskova'nın Terör Bağlantıları İstanbul'da Dava ile Sonuçlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Moskova'daki terör saldırısının failleri ile bağlantılı 5 DEAŞ’lının yargılanmasına başladı. Özellikle Tacikistan uyruklu Muhammadrahim Faizov'un, olayın faillerinden biri ile İstanbul Havalimanı'ndan giriş yaptığı tespit edildi.

Borsa İstanbul 2024'te Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul, 2024 yılını %30’un üzerinde bir artış ile kapattı. Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüş ve döviz kurlarındaki istikrar, borsanın değer kazanmasında etkili oldu. En yüksek kazancı sağlayan sektör ise %97,37 ile sigorta oldu.

TSKB, Büyüme Hedefliyor

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2025 yılı için çift haneli büyüme hedeflediklerini ifade etti. Gelişen Türkiye pazarında yapılandırmaların artması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul'da Tarihi Yapılarda Eğitim Devam Ediyor

İstanbul'daki 40’tan fazla tarihi yapı, öğrencilere zengin eğitim olanakları sunuyor. Bu yapılar, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan köklü bir mirası taşıyor.

Suriye'deki Savaş Suçları Aranıyor

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporu, devrik rejimin savaş suçlularının hesap vermesi için global bir çağrıda bulundu. Beşşar Esed'in rolü, yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan vahşetin başını çekiyor.

DSÖ, Suriye İçin Küresel Yardım Çağrısı Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye’de 15 milyondan fazla kişinin acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirterek, uluslararası destek çağrısında bulundu.

Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısı Üzerine İhbarlar

Almanya'daki Noel pazarı saldırganı Taleb al-Abdulmohsen hakkında bir yıl öncesinden polise ihbarlar yapıldığı bildirildi. Saldırının önlenememesi için kapsamlı bir soruşturma çağrısı yapıldı.

İsrail Elçiliği, Filistin Müzesi Olma Sürecinde

İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğinin kapatılmasının ardından, elçilik binası Filistin Müzesi'ne dönüştürülmek isteniyor. Girişimci Faisal Saleh bu konuda uluslararası destek bulduğunu açıkladı.

Suriyeli Yazar, Birlik ve Umut Mesajı Verdi

Suriyeli Hristiyan yazar Zeyin Huzem, insanları birbirini anlamaya davet etti. Acı çeken insanların sesi olunması gerektiğini vurguladı.

ABD Ekonomisi Borç Limiti Gündemiyle Başladı

ABD'de federal hükümetin borç sınırının yeniden yürürlüğe girmesiyle ekonominin geleceği hakkında kaygılar artmış durumda. Borç içinde olan ülke, yeni bir düzenleme arayışında.

Panama Kanalı ve Küresel Ticaret Sorunları

Panama Kanalı, geçmişte yaşanan salgınlar ve güncel kuraklık etkisiyle ticaret akışında sıkışıklıklara neden oluyor. Son veriler, kanal kullanımında %25'lik bir azalma yaşandığını gösteriyor.

Asya Merkez Bankalarından Faiz İndirimleri

Asya Merkez Bankaları, birçok ekonomide faiz indirimleri gerçekleştirerek finansal stratejilerini zor bir yılın ardından düzeltmeye çalışıyor.

Dakar Rallisi Heyecanla Başlıyor

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi, 6. kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek. 12 etaplık ralli 17 Ocak’ta sona erecek.

Beşiktaş Basketbolda Hedeflerini Büyütüyor

Beşiktaş, Avrupa Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Kulüp, hedefleri doğrultusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

Trabzonspor'un Deplasmana Hasreti

Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti özlemine son vermek için mücadele ediyor. Süper Lig'in ilk bölümünde dış sahada hiçbir galibiyet elde edemediler.