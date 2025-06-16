Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. Yaşına Girdi: Sanat ve Kültür Sevinci

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. Yaşına Girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, bu kurumun sanatı toplumla buluşturan bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Kültür Politikalarının Temel Taşı

Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleşen tören, 1935 yılında kurulan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet dönemindeki kültür ve sanat politikalarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Ersoy, "Kuruluşundan bu yana kültür ve sanat hayatımıza yön veren bir yapı olmuştur." dedi.

Güçlü Bir Bellek

Ersoy, bu kurumun yalnızca bir kamu kurumu değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir bellek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu sayesinde kurumun birçok başarıya imza attığının altını çizdi.

Sanatçılara Destek

Bakan, atılan her adımda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü çalışanlarının yanlarında olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kültür sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Etkinliklerle Taçlanacak 90. Yıl

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Genel Müdürlüğün sanat ve kültürü icra etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, eylül ayında başlayacak etkinliklerle 90. yıl kutlamalarının zenginleşeceğini duyurdu.

Etkinlikler ve Gelen Konuklar

Programda, CSO viyola sanatçısı Denizsu Polat çiçek takdim etti ve Genel Müdür Belviranlı, 90. yıl kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacağını belirtti. Program, birçok sanatçı ve sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda program düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programa katıldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda program düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programa katıldı.