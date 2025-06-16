DOLAR
39,4 0,47%
EURO
45,65 0,03%
ALTIN
4.329,33 0,37%
BITCOIN
4.207.697,13 -2,06%

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. Yaşına Girdi: Sanat ve Kültür Sevinci

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. yılını sanat etkinlikleriyle kutluyor. Bakan Ersoy, kurumun kültür ve sanat alanındaki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:59
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. Yaşına Girdi: Sanat ve Kültür Sevinci

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. Yaşına Girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, bu kurumun sanatı toplumla buluşturan bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Kültür Politikalarının Temel Taşı

Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleşen tören, 1935 yılında kurulan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet dönemindeki kültür ve sanat politikalarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Ersoy, "Kuruluşundan bu yana kültür ve sanat hayatımıza yön veren bir yapı olmuştur." dedi.

Güçlü Bir Bellek

Ersoy, bu kurumun yalnızca bir kamu kurumu değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir bellek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu sayesinde kurumun birçok başarıya imza attığının altını çizdi.

Sanatçılara Destek

Bakan, atılan her adımda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü çalışanlarının yanlarında olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kültür sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Etkinliklerle Taçlanacak 90. Yıl

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Genel Müdürlüğün sanat ve kültürü icra etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, eylül ayında başlayacak etkinliklerle 90. yıl kutlamalarının zenginleşeceğini duyurdu.

Etkinlikler ve Gelen Konuklar

Programda, CSO viyola sanatçısı Denizsu Polat çiçek takdim etti ve Genel Müdür Belviranlı, 90. yıl kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacağını belirtti. Program, birçok sanatçı ve sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Resim ve Heykel Müzesi...

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda program düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programa katıldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Resim ve Heykel Müzesi...

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda program düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programa katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Berivanlar Süt Sağmak İçin Traktör Römorkunda Uzun Yolculuk Yapıyor
2
Kırşehir'de 9 Zanlı Yağma ve Dolandırıcılıkla Yakalandı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Lazkiye Olaylarına Sert Tepki
4
Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler
5
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı
7
İstanbul'da 7 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Yakalandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!