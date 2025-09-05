DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Hac 2026: Ön Kayıt ve Yenileme Başvuruları Bugün Sona Eriyor

2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları bugün sona eriyor; işlemler e-Devlet üzerinden tamamlanmalı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:42
Hac 2026: Ön Kayıt ve Yenileme Başvuruları Bugün Sona Eriyor

Hac 2026: Ön Kayıt ve Yenileme Başvuruları Bugün Sona Eriyor

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları bugün sona eriyor.

Başvuru Yöntemi ve İlgili Kurum

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulduğu üzere, 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlamak zorunda.

Önemli Hatırlatma

Daha önceki yıllarda başvurusu olup hac kaydını yenilemeyenler, gelecek yılın hac kurasına katılamayacak.

Başvuru yapacakların ilgili duyuruları ve işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından takip etmeleri önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire