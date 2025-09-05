Hac 2026: Ön Kayıt ve Yenileme Başvuruları Bugün Sona Eriyor

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları bugün sona eriyor.

Başvuru Yöntemi ve İlgili Kurum

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulduğu üzere, 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlamak zorunda.

Önemli Hatırlatma

Daha önceki yıllarda başvurusu olup hac kaydını yenilemeyenler, gelecek yılın hac kurasına katılamayacak.

Başvuru yapacakların ilgili duyuruları ve işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından takip etmeleri önem taşıyor.