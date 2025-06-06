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Hac İbadeti Tamamlandı: Yaklaşık 2 Milyon Müslüman Hacı Oldu

Yaklaşık 2 milyon Müslüman, hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklarda hacı oldu.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 11:50
Hac İbadeti Tamamlandı: Yaklaşık 2 Milyon Müslüman Hacı Oldu

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman, hac görevlerini başarıyla tamamladı.

Arafat'ta vakfeye duran hacı adayları, sonrasında otobüslerle Müzdelife'ye geçti. Burada vakfe duasını yapan Müslümanlar, şeytan taşlama için gerekli olan taşları topladı.

Gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak bilinen "Akabe Cemresi"'ne 7 taş attılar.

Sevgi ve birlik içinde yürüyüşe geçen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdikten sonra tıraş oldular ve ihramdan çıktı. Böylece, görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı olmanın mutluluğunu yaşadı.

Farklı ülkelerden gelen Müslümanlar, bayram sabahı ve bayram namazlarını da Kabe'de kılarak, bu kutsal deneyimlerini taçlandırdı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman, hacı...

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman, hacı oldu. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman, hacı...

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman, hacı oldu. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

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