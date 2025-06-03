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Hacı Adayları Kutsal Mekanları Ziyaret Ediyor

Hacı adayları, Mekke'deki kutsal alanları ziyaret ederek dualarını ediyor. Cennet-ül Mualla önemli duraklar arasında.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:51
Hacı Adayları Kutsal Mekanları Ziyaret Ediyor

Hacı adayları, hac farizasını yerine getirmek amacıyla dünyanın dört bir yanından Mekke'ye akın ediyor. Bu kutsal ziyaretlerinde ibadetlerinin yanı sıra, kutlu mekanları da ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları, kafileler halinde Mekke'de çeşitli kutsal alanları gezerek günlerini geçiriyor. Bu ziyaretlerin en önemlileri arasında Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Cennet-ül Mualla ve Cin Mescidi bulunuyor.

Cennet-ül Mualla Mezarlığı, Mekke'nin en eski mezarlığı olmasının yanı sıra Kabe'den sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Hacı adayları buraya gelerek dua etmekte ve bölgeyi gezmektedir. Cennet-ül Mualla'da, Hazreti Muhammed'in eşi Hatice, oğulları Abdullah ve Kasım, dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talip gibi önemli kişilerin mezarları bulunmaktadır. Müslümanlar, burayı ziyaret etmeden Mekke'den ayrılmamaktadır.

Ayrıca, Mekke'de yaşamını yitiren birçok hacı ve hacı adayının mezarları da Cennet-ül Mualla'da bulunmaktadır.

Hacı adayları, Cin Mescidi'ni de ziyaret ederek burada 2 rekat nafile namaz kılmakta ve dua etmektedir. Cin Mescidi'nin, Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim okuduğu ve cinlerin de dinlemek için geldiği yer olduğuna inanılmaktadır.

Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları, günlerini...

Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları, günlerini ibadetin yanında kutsal alanları da ziyaret ederek geçiriyor. Cin Mescidi'ni de ziyaret eden hacı adayları 2 rekat nafile namaz kılıp dua ediyor.

Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları, günlerini...

Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları, günlerini ibadetin yanında kutsal alanları da ziyaret ederek geçiriyor. Cin Mescidi'ni de ziyaret eden hacı adayları 2 rekat nafile namaz kılıp dua ediyor.

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