Hacı Adaylarının Zorlu Hira Mağarası Ziyareti

Hacı Adaylarının Duygusal Anları

Yıllardır bu yolu yürümeyi hayal eden hacı adaylarından Neziha Mehmet, Gümülcine'den gelerek ilk deneyiminde dua etmek için tekrar Hira Mağarası'nda bulunduğunu belirtti. 66 yaşındaki Mehmet, sağlık sorunlarına rağmen bu zorlu yolculuğun kendisi için anlamlı ve mutlu olduğunu vurguladı.

"Allah rızası için, Peygamber Efendimiz için bu yollar hiç gelmezdi bizlere. O kadar mutluyuz ki anlatamam. Mağarada gözyaşlarına boğulduk" dedi.

Başka bir hacı adayı olan Fatma Hüseyin, Hira Mağarası'nda yaşadığı hisleri tarif etmenin zor olduğunu belirterek, "Ayağım ameliyatlı ama Allah güç kuvvet verdi. Görmek istediğim yerlerden biriydi, burada kendimi çok özel hissettim" ifadelerini kullandı.

Mekke'de Olmanın Anlamı

Ankara'dan hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen Ertan Yılmaz, Hira Mağarası'nı görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Vahyin ilk geldiği yeri gördük, Allah bize nasip etti. Çok duygulandık" şeklinde konuştu.

Hacı adaylarının Hira Mağarası'ndaki ziyareti, birçok kişi için manevi bir deneyim haline gelirken, bu özel anlar sık sık duygu dolu anlara sahne oluyor.

Hacı adayları, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hazreti Muhammed'e ulaştırıldığı Nur Dağı'ndaki (Cebel-i Nur) Hira Mağarası'na bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından ulaşıyor. Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın zirvesindeki Hira Mağarası'nı dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda Müslüman ziyaret ediyor. Yaklaşık bir saat süren oldukça dik ve zorlu yürüyüşün ardından 550 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan hacı adayları, Nur Dağı'nın zirvesinden 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'na iniyor. Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun süre sıra bekliyor.

Hacı adayları, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hazreti Muhammed'e ulaştırıldığı Nur Dağı'ndaki (Cebel-i Nur) Hira Mağarası'na bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından ulaşıyor. Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın zirvesindeki Hira Mağarası'nı dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda Müslüman ziyaret ediyor. Yaklaşık bir saat süren oldukça dik ve zorlu yürüyüşün ardından 550 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan hacı adayları, Nur Dağı'nın zirvesinden 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'na iniyor. Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun süre sıra bekliyor.