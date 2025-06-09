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Hacılar Kabe'ye Veda Ediyor: Mukaddes Yolculuğun Sonları

Hac görevini tamamlayan milyonlarca Müslüman, Kabe'ye veda ederek kutsal topraklardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:41
Hacılar Kabe'ye Veda Ediyor: Mukaddes Yolculuğun Sonları

Hacılar Kabe'ye Veda Ediyor

Mukaddes topraklarda hac görevini yerine getiren Müslümanlar, Kurban Bayramı boyunca Cemerat'ta "küçük, orta ve büyük şeytan" a yedişer taş attı. Şimdi ise, haclarını tamamlayarak Kabe'den "veda tavafı" yaparak ayrılan yüz binlerce Müslüman, duygularınıpaylaşıyor.

Bütün Gerekler Yerine Getirildi

Dünyanın dört bir yanından gelen hacılar, hac ibadetlerinin tüm gereklerini yerine getirmenin mutluluğuyla mukaddes topraklara veda ediyor. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini tamamladıktan sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak adlandırılan "Akabe cemresi"ne 7 taş atan hacılar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Bayram Süresince Taşlama

Hacılar, vekaletle kesilen kurbanlardan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak hacı oldular. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşlama işlemlerine devam ettiler. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları taşları, sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan" a atarak bu önemli ritüeli tamamladılar.

Mekke'ye Veda

Hacıların mukaddes yolculukları sona yaklaşırken, Türkiye'den gelen kafilelerin bir kısmı Medine'ye, diğer kısmı ise Mekke'ye ulaşmış durumda. Mekke'ye veda eden hacılar, yarından itibaren Medine'ye gitmeye başlayacak. Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen grup ise Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönüş yapacak. Kutsal topraklardan dönüşler yarın başlıyor; son kafile ise 7 Temmuz'da Medine'den hareket edecek.

Veda Duyguları Paylaşıldı

İstanbul'dan gelen Abdullah Yiğit, hac görevinin beklediğinden daha rahat geçtiğini ve veda zamanının geldiğinden duygulandığını belirtti. "4 ay boyunca 'ne olacak, neler göreceğiz' gibi düşüncelerle geçirirken, şimdi ayrılmanın hüznü çökmüş durumda" dedi.

Kadir Çelikiz ise 13 yıllık hac özleminin sona erdiğini vurgulayarak, "Bulunduğumuz tüm bu mekanlarda ümmet, Filistin için dua ediyor" diye ekledi. Tokat'tan gelen Şeref Demir ise 15 yıl bekledikten sonra hacca gidebildiğini, bu yolculuğun kendine arınma ve temizlenme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Hacılar, kutsal görevlerinin ardından, ayrılmanın duygusal etkilerini paylaşarak, Allah'tan tekrar hacca gitmeyi nasip etmesini dilediler.

Mukaddes topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kabe'den "veda...

Mukaddes topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kabe'den "veda tavafı" yaparak ayrılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğuyla mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor.

Mukaddes topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kabe'den "veda...

Mukaddes topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kabe'den "veda tavafı" yaparak ayrılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğuyla mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor.

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