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Hacılar Yurda Dönmeye Başladı

İstanbul'a dönen ilk hacı kafilesi, kutsal topraklardaki ibadetlerini başarıyla tamamlayarak aileleriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 15:59
Hacılar Yurda Dönmeye Başladı

Kutsal Topraklardan Dönüş Yolculuğu

Hac ibadetlerini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı. İlk kafile, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan ve Suudi Arabistan Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul Havalimanı’na saat 13.30'da indi.

Pasaport kontrollerinin ardından hacılar, bagajlarını alarak terminalden çıkış yaptı. Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla duygusal bir buluşma yaşadı.

Hacılar Duygularını Paylaştı

Hacılardan Mustafa Kayıkçıoğlu, hac ibadetini sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Suudi Arabistan yönetimi çok ciddi tedbirler almış. Huzur içinde ibadetimizi yaptık. Diyanet'in Arafat'taki duası mükemmeldi," ifadelerini kullandı. Kayıkçıoğlu, bu deneyimi herkesin yaşamasını önerdi.

Zarif Aydın ise, kutsal topraklardaki manevi atmosferin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Mekke'de, Medine'de bir sıkıntı yaşamadık," dedi.

Hacılardan Neriman Sekban da Diyanet’in düzenlediği programdan memnun kaldığını ve hizmetlerin son derece iyi olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başarılı Organizasyonu

İstanbul'a dönen ilk kafilenin başkanı Beyoğlu İlçe Müftüsü Dr. Mehmet İzci, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl da başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini belirtti. İzci, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm kategorilerde mavi elmas ödülüne layık görüldü. Hacılar da çok memnun döndü," dedi.

İzci, ilk başta hacıların kaygılı olduğunu, ancak daha sonra "İyi ki Diyanet'le gitmişiz" diyerek memnuniyetlerini ifade ettiklerini aktardı. İzci, aynı zamanda mavi yelekli hocaların ve ekiplerin hacıların memnuniyeti için özveriyle çalıştığını ifade etti.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı. İstanbul'a gelen...

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı. İstanbul'a gelen ilk hacı kafilesini taşıyan ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı. İstanbul'a gelen...

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı. İstanbul'a gelen ilk hacı kafilesini taşıyan ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

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