Hackviser: Yerli Siber Güvenlik Eğitim Platformu 80+ Ülkeye İhraç Edildi

Hackviser ile uygulamalı siber güvenlik eğitimi büyüyor

FİRDEVS BULUT KARTAL - Siber güvenlik alanında yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç artarken, yerli girişimler uygulamalı eğitim modelleriyle öne çıkıyor. CYROPS Siber Güvenlik AŞ tarafından geliştirilen Hackviser platformu, gerçek saldırı senaryolarını simüle ederek kullanıcıların siber güvenliği deneyimleyerek öğrenmesini sağlıyor.

Senaryo tabanlı eğitim: Teori değil, uygulama

CYROPS Siber Güvenlik AŞ ortağı ve Hackviser CEO'su Sadican Üstün, 10. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de siber güvenlik eğitiminde teori-pratik dengesinin önemine dikkat çekti. Üstün, Hackviser'ın klasik video tabanlı eğitimlerden farklı olarak tamamen senaryolaştırılmış ve uygulamalı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Üstün, "Siber güvenlikte başımıza gelebilecek neredeyse tüm olayları senaryolaştırdık ve simüle ettik. Kullanıcı, gerçek sistemleri hackleyerek kendisini geliştirebiliyor." dedi.

Yurt içi köken, küresel erişim

Üstün, şirketin 2021'de Zonguldak Teknopark çatısı altında kurulduğunu hatırlattı. Bugüne kadar Türkiye, Özbekistan ve Suriye dahil farklı ülkelerde yaklaşık 2000 öğrenciye yüz yüze eğitim verildiğini söyledi. Hackviser platformunun ise 80'den fazla ülkeye ihraç edildiğini ve platformun dünya çapında 60 bin kullanıcısının olduğunu vurguladı. Platformun kullanıcı kitlesinin yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını, uzmanların da Hackviser üzerinden kendilerini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

"Beşinci savaş alanı" ve yerli ürün gerekliliği

Sadican Üstün, siber güvenliğin artık "beşinci savaş alanı" olarak tanımlandığını vurgulayarak yerli ve milli ürünlerin stratejik önemine dikkat çekti. Üstün, "Bir güvenlik duvarını kuruma konumlandırdığınızda o kurumun tüm güvenliği ona emanet ediliyor. Eğer bu ürün yerli değilse, güvenliğimiz o nerede geliştirildiyse onlara emanet demektir. Bu yüzden siber güvenlikte yerli ve milli ürün geliştirmek öncelikli alanlardan biri olmalı." diye konuştu.

Şirketlerini bu amaçla kurduklarını belirten Üstün, ticari kaygılardan ziyade "yerli bir ürün geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını" ve "Bir ürün yapalım, yerli ve milli olsun, Türkiye'deki siber güvenlik sektörüne biz de katkıda bulunalım" istediklerini ifade etti.

Gençlere çağrı ve ekosistem

Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlere de seslenen Üstün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Siber Vatan" projesine dikkat çekti. Üstün, "Biz de ilk eğitimimizi oradan almıştık. Türkiye'de 33 ilde düzenlenen bu eğitimler sıfırdan ileri düzeye kadar pratik odaklı ilerliyor. Öğrenciler yılda ortalama 4 defa eğitim alabiliyor." dedi.

Üstün, sektörde teknik bilginin yanı sıra güçlü bir çevrenin de önemli olduğunu vurgulayarak öğrencilere etkinliklere katılmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'de siber güvenlik eğitim ekosistemi

Türkiye'de siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı oluşturmak, son yıllarda hem kamu politikalarının hem de özel sektör yatırımlarının öncelikli hedefi haline geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Siber Vatan" projesi, genç yeteneklerin erken aşamada fark edilip yetiştirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 30'dan fazla ilde binlerce öğrenciye uygulamalı eğitim verildi.

Bunun yanı sıra teknoparklar bünyesindeki start-up'lar ve özel sektör platformları, uygulamalı eğitim modelleriyle sektöre yeni dinamizm kazandırıyor. Üniversitelerle işbirliği içinde düzenlenen Capture the Flag (CTF) yarışmaları, etik hacker kampları ve sızma testi laboratuvarları, öğrencilerin sahaya yakın deneyimler edinmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre siber güvenlik aynı zamanda stratejik bir ulusal güvenlik meselesi. Bu nedenle yerli platformların ve Türkçe içerikli eğitimlerin yaygınlaşması hem insan kaynağının kalitesini artırıyor hem de dışa bağımlılığı azaltıyor.

