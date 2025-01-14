Hafta Sonu Hava Durumu: Yurt Genelinde Yağış Beklenmiyor

Hafta Sonunda Yağış Olmayacak

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmediğini açıkladı. Sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış geçişleri görülecek.

Yağışlar Devam Ediyor

Çelik, yaptığı açıklamada, yarın batı ve iç bölgelerde yağışların devam edeceğini belirtti. Perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde yağışların görüleceğini aktaran Çelik, Cuma'dan itibaren yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların etkili olacağını ifade etti.

Yağış Türleri ve Beklentiler

Yarın için Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağış bekleniyor. Çelik, kıyılarda yağmur, rakımın 400-500 metre üzerinde karla karışık yağmur ve 1000 metrenin üzerinde yer yer kar yağışı olacağına dikkat çekti.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Üç büyükşehirdeki hava durumu da dikkat çekiyor. Ankara'da yarın yağış beklenirken, rakımı yüksek yerlerde karla karışık yağmur görüleceği ifade edildi. Cuma gününden itibaren ise, 3-4 gün boyunca yağış beklenmiyor.

İstanbul için yarın yağmur öngörülüyor, ayrıca perşembe gününün ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağmur bekleniyor. Cuma gününden itibaren birkaç gün boyunca ise yağış görülmeyecek.

İzmir’de ise yalnızca yarın sağanak bekleniyor, perşembe gününden itibaren yağış olmayacak ve sıcaklıkların 15 ila 16 derecelere çıkması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

Çelik, Marmara Bölgesi’nde hafta sonundan itibaren sis oluşabileceğini, iç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ihtimali bulunduğunu belirterek vatandaşları bu konuda uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.