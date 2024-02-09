Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir bölge bölge hava tahmin raporları

Ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklık değerlerinin artması ile birlikte özellikle hafta sonu için havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Her ne kadar bazı bölgelerde sıcaklık değerleri artış gösterse de ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları etkisini göstermeyi sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 Şubat hava durumu ile ilgili son dakika raporu geldi. Rapora göre, ülkemizin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege (Manisa dışında), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale dışında), Güneydoğu Anadolu (Mardin ve Siirt dışında) ile Çorum, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya'da yağmur ve sağanak yağış görülecek. Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı kuvvetli yağışlı olacak. İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya'nın doğusunda ve Mersin'in batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Bu nedenle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsü ile kaplı eğimli alanlarda çığ olma ihtimali var. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsü ile kaplı eğimli bölgelerde çığ riski bulunacak. Bu bölgede yaşayanların olası risklere karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

MARMARA

Zaman zaman bulutlanacak olan bölgede, parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Rüzgâr, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

EGE

Bölge geneli (Manisa dışında) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek. Rüzgâr, kuzey kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

AKDENİZ

Bölgede çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağış alacak. Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

İÇ ANADOLU

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge geneli (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale dışında) gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağış alacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don olayı olacak.

BATI KARADENİZ

Bölgede çok bulutlu ve parçalı hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölgede çok bulutlu ve parçalı hava hakim olacak. Tokat ve Çorum çevreleri öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağış alacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don olayı olacak. Bölgenin doğusunun iç kesimlerindeki dağlık ve karlı dik yamaçlarda çığ tehlikesi var. Rüzgâr, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

DOĞU ANADOLU



Bölgede çok bulutlu ve parçalı hava hakim olacak. Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevreleri yağmur ve sağanak yağış alacak. Bölge genelinde pus, sis, buzlanma ve don olayı olacak. Bölgenin doğusunun karlı ve dağlık dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgede çok bulutlu ve parçalı hava hakim olacak. Bölge geneli (Mardin ve Siirt dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağış alacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.