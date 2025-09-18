Hafta Sonu Hava: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin 3-6 Derece Üzerine Çıkacak

Hafta Sonu Hava: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Yağış Uyarısı

Macit, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklık Tahmini

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin bulunmadığını aktararak şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var.'

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini belirten Macit, sıcaklık tahminlerini ise şu şekilde verdi: İstanbul'da 25 ila 27 derece, Ankara'da yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 dereceye çıkması, İzmir'de ise yarın beklenen 29 derece sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine açıklamada bulundu.