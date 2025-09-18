Hafta Sonu Hava: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin 3-6 Derece Üzerine Çıkacak

Hafta sonundan itibaren yurt genelinde sıcaklıklar 3-6 derece artacak; Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış ve sel riski bulunuyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:19
Hafta Sonu Hava: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin 3-6 Derece Üzerine Çıkacak

Hafta Sonu Hava: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Yağış Uyarısı

Macit, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklık Tahmini

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin bulunmadığını aktararak şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var.'

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini belirten Macit, sıcaklık tahminlerini ise şu şekilde verdi: İstanbul'da 25 ila 27 derece, Ankara'da yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 dereceye çıkması, İzmir'de ise yarın beklenen 29 derece sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması...

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması...

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)