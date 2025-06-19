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Hafta Sonu Yağışsız Hava Bekleniyor

Hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:45
Hafta Sonu Yağışsız Hava Bekleniyor

Hafta Sonu Hava Durumu

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine hava durumu tahmini hakkında bilgi verdi.

Çelik, genel olarak yağışın yaşanmayacağını belirtti. Bununla birlikte Trakya bölgesi, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Toroslar mevkisinde kısa süreli, yerel yağış geçişlerinin olabileceğini kaydetti.

Sıcaklık Değişiklikleri

Sıcaklıkların genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi. Çelik, ayrıca üç büyükşehirde, önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini vurguladı. Sadece cumartesi günü Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü yağış geçişleri olacağını aktardı.

Bunun yanı sıra, hafta sonu gelen hava sisteminin özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş yaratabileceği belirtildi.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği...

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, gelecek günlerdeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği...

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, gelecek günlerdeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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