HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması

Dernekten yapılan yazılı açıklamada Elitaş'ın hizmetleri ve Kayseri'ye katkısı öne çıkarıldı

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD), Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir caddeye isim verilmesi sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Mustafa Elitaş'ın Kayseri ve Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekildi.

Açıklamada, uzun yıllardır Türk siyasetinde önemli görevler üstlenen, bakanlık yapan ve halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini sürdüren Mustafa Elitaş'ın vatanına, milletine ve Kayseri'ye hizmetiyle öne çıkan, şehrin yetiştirdiği yaşayan bir değer olduğu vurgulandı.

Cadde isimlendirme sürecinde ortaya konan farklı görüş ve hassasiyetlerin, Kayseri'nin tarihine ve kültürel değerlerine duyulan saygının bir yansıması olduğunun ifade edildiği açıklamada; Mimar Sinan gibi medeniyet şahsiyetleriyle yapılan kıyaslamalara yönelik değerlendirmelerin de bu çerçevede ele alınması gerektiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bir ismin caddeye verilmesinin ya da verilmemesinin, o kişinin milletin gönlündeki yerini belirlemediğinin altı çizilerek; Mustafa Elitaş'ın makamlarla değil hizmetleriyle, unvanlarla değil ortaya koyduğu duruş ve mücadelesiyle anılan bir devlet ve siyaset insanı olduğu kaydedildi.

HAGİAD, Elitaş'ın siyaset ve bürokrasi alanında Kayseri'nin bir markası olduğunu söyleyerek, isminin bir caddeye verilmesinden bağımsız olarak gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak dernek, Kayseri'nin vefayı bilen, emeği unutmayan ve şehrine hizmet edenleri her zaman hayırla yâd eden bir şehir olduğunu hatırlatarak, Mustafa Elitaş'ın bu vefanın yaşayan örneklerinden biri olduğunu belirtti.

