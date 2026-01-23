HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması

HAGİAD, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki cadde isimlendirme tartışmalarına ilişkin Mustafa Elitaş'ın Kayseri ve Türkiye için taşıdığı değeri vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:45
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması

HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a vefa açıklaması

Dernekten yapılan yazılı açıklamada Elitaş'ın hizmetleri ve Kayseri'ye katkısı öne çıkarıldı

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD), Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir caddeye isim verilmesi sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Mustafa Elitaş'ın Kayseri ve Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekildi.

Açıklamada, uzun yıllardır Türk siyasetinde önemli görevler üstlenen, bakanlık yapan ve halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini sürdüren Mustafa Elitaş'ın vatanına, milletine ve Kayseri'ye hizmetiyle öne çıkan, şehrin yetiştirdiği yaşayan bir değer olduğu vurgulandı.

Cadde isimlendirme sürecinde ortaya konan farklı görüş ve hassasiyetlerin, Kayseri'nin tarihine ve kültürel değerlerine duyulan saygının bir yansıması olduğunun ifade edildiği açıklamada; Mimar Sinan gibi medeniyet şahsiyetleriyle yapılan kıyaslamalara yönelik değerlendirmelerin de bu çerçevede ele alınması gerektiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bir ismin caddeye verilmesinin ya da verilmemesinin, o kişinin milletin gönlündeki yerini belirlemediğinin altı çizilerek; Mustafa Elitaş'ın makamlarla değil hizmetleriyle, unvanlarla değil ortaya koyduğu duruş ve mücadelesiyle anılan bir devlet ve siyaset insanı olduğu kaydedildi.

HAGİAD, Elitaş'ın siyaset ve bürokrasi alanında Kayseri'nin bir markası olduğunu söyleyerek, isminin bir caddeye verilmesinden bağımsız olarak gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak dernek, Kayseri'nin vefayı bilen, emeği unutmayan ve şehrine hizmet edenleri her zaman hayırla yâd eden bir şehir olduğunu hatırlatarak, Mustafa Elitaş'ın bu vefanın yaşayan örneklerinden biri olduğunu belirtti.

HACILAR GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (HAGİAD) TARAFINDAN, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

HACILAR GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (HAGİAD) TARAFINDAN, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE BİR CADDEYE İSİM VERİLMESİ SÜRECİNDE YAŞANAN TARTIŞMALARA İLİŞKİN YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPILARAK, MUSTAFA ELİTAŞ’IN KAYSERİ VE TÜRKİYE İÇİN TAŞIDIĞI DEĞERE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem
2
Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri
3
Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler
4
Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti
5
Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
6
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması
7
Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları