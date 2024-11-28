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Haiti'de Şiddet Olayları 41 Binden Fazla Kişiyi Yerinden Etti

Haiti'de artan şiddet olayları, 41 binden fazla kişiyi yerinden etti. Uluslararası destek çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:19
Haiti'de Şiddet Olayları 41 Binden Fazla Kişiyi Yerinden Etti

Haiti'de Artan Şiddet Olayları Kriz Yarattı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'nin başkenti Port-au Prince'teki artan şiddet olaylarının son 10 günde 41 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini duyurdu.

IOM'den Acil Ulaşım Çağrısı

IOM, Haiti'de yaşanan durumla ilgili olarak sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sadece son 10 günde artan şiddet olayları Port-au-Prince'te 41 binden fazla insanı yerinden etti. Bu kişilerin yüzde 90'ından fazlası 23 acil durum merkezinde barınıyor," ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, IOM ekiplerinin son derece zorlu koşullar altında hayat kurtarıcı yardımlar ulaştırmaya devam ettiğine de dikkat çekilerek, acil uluslararası desteğin kritik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Haiti'deki Güvenlik Krizinin Etkileri

Bu yıl Haiti'de 3 bin 900 kişi silahlı şiddet olayları sonucunda yaşamını yitirdi. Yıllardır süregelen siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile yüzleşen Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşamaktadır. Başkentin yüzde 80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği bu dönemde şiddet olayları hızla artmaktadır.

Haiti'deki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifasını ve Geçici Konseyin kurulmasına sebep oldu. 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasının ardından, 11 Kasım'da görevden alınan Conille'in yerine Alix Didier Fils-Aime atanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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