Haiti'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Karayip ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Olay, ülkenin en büyük hastanesinin yeniden açılış törenine ilişkin basın toplantısı sırasında meydana geldi.

Saldırı Detayları

Yerel medya kaynaklarına göre, silahlı grup toplantıya katılanlarla birlikte Sağlık Bakanı Lorthe Blema'yı bekleyen gazetecilere saldırdı. Bu menfur saldırıyı "Viv Ansanm" çetesi üstlendi.

Yetkililerin Tepkisi

Haiti Başkanlık Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, olayla ilgili olarak yayımladığı videolu açıklamada, "Bu eylemin sonuçsuz kalmayacağını garanti ediyoruz." ifadelerini kullandı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yıl İçindeki Şiddet Olayları

Haiti'de bu yıl, 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Ülke, yıllardır devam eden siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele etmekte. 11 milyonu aşan nüfusu ile ciddi kıtlık tehlikesi bekleyen Haiti'de, başkentin %80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği bilgisi paylaşılıyor.

Son Gelişmeler

Şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifasına ve Geçici Konseyin kurulmasına yol açtı. 28 Mayıs'ta Garry Conille başbakan olarak atanmış, ancak 11 Kasım'da görevden alındı. Onun yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime başbakan olarak atanmıştır.