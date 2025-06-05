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Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 Bin Kişiye Yardımda Bulundu

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla insana gıda ve giyim yardımı ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 19:51
Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 Bin Kişiye Yardımda Bulundu

Somali'de Gıda ve Giyim Yardımı

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim desteği sağladı. Dernek, hayırseverlerin destekleriyle başkent Mogadişu ve Baydabo şehirlerinde, yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren, çoğunluğu mülteci kamplarında kalan insanlara yardım ulaştırdı.

Yardımlar Nasıl Ulaştırıldı?

Bağışçılarının sadaka ve akika kurbanlarının yanı sıra, çeşitli gıda maddelerinden oluşan erzak ve giyim yardımları yerel partner ekipler ve Türkiye’den gelen dernek gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Koordinatörden Açıklama

Hak İnsani Yardım Derneği Yurt Dışı İlişkiler Koordinatörü Zübeyir İmdat Avli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali’ye Kurban Bayramı vesilesiyle geldiklerini ve yüz binlerce insanın açlık sebebiyle göç ettiğini dile getirdi. Somalia’nın verimli topraklara ve okyanusa sahip olduğunu ancak yıllarca sömürüldüğünü belirten Avli, Somali halkının artık kendi ayakları üzerinde durmasını istediklerini söyledi.

Gönüllülerden Kardeşlik Duygusu

Dernek gönüllüsü Emrah Üzümcü, bayramı evde çocukları ile birlikte de geçirebileceklerini ancak kardeşlik duygularının pekişmesi için Somali'ye geldiklerini ifade etti.

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim desteği sağladı.

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim desteği sağladı.

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim desteği sağladı.

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim desteği sağladı.

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