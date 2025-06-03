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HAK-İŞ, Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

HAK-İŞ tarafından Cenevre'de düzenlenen Filistin destek gösterisinde Bakan Işıkhan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 16:21
HAK-İŞ, Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Filistin'e Destek Gösterisi Cenevre'de Yapıldı

HAK-İŞ, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek olmak amacıyla anlamlı bir gösteri düzenledi. Etkinlikte, sivillere yönelik silahlı şiddetin simgesi olan kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda katılımcılar, ellerindeki Filistin bayrakları ile "Free Palestine (Özgür Filistin)" sloganları attı.

Bakan Işıkhan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Gösteriye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırımın devam ettiğini ifade ederek, "Bombaların altında kalan masumların sesini duyurmak için toplandık" dedi. Işıkhan, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayarak, İLO'nun 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında iki devletli çözümün önemini belirtti.

Ateşkes Çağrısı ve Soykırım Vurgusu

Işıkhan, "Gazze'de yaşam hakkının tesisi önemlidir. Bir an önce ateşkes yerine getirilmeli ve iki devletli çözüm sağlanmalıdır. Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye yardımlar ulaştırılmalı" ifadelerini kullandı. Organizatör HAK-İŞ'e ve katılımcılara teşekkür ederek Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Sert Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Gazze'deki insani trajediye dikkat çekti. "Dünyanın hakim güçleri, Gazze'deki katliamları görmüyor. Bu soykırıma sessiz kalanlar tarih önünde hesap verecek" dedi. Arslan, Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı ve insanlığı öldürenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.

Gösteriye Katılan Önemli İsimler

Etkinliğe, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci gibi pek çok önemli isim katıldı.

HAK-İŞ tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi...

HAK-İŞ tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 2), HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağ 2), Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 3), Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci (sağda), işçi ve işveren sendika temsilcileri ile farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı. Bakan Işıkhan, gösteri alanında konuşma yaptı.

HAK-İŞ tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi...

HAK-İŞ tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 2), HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağ 2), Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 3), Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci (sağda), işçi ve işveren sendika temsilcileri ile farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı. Bakan Işıkhan, gösteri alanında konuşma yaptı.

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