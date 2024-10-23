DOLAR
34,26 -0,08%
EURO
36,98 0,02%
ALTIN
2.993,51 1,02%
BITCOIN
2.275.552,87 1,67%

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Mahmut Arslan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınayarak, teröre karşı birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:20
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Sert Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı. Arslan, terörün her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Teröre Karşı Duruş

Yazılı bir açıklama yapan Arslan, şu ifadeleri kullandı: "HAK-İŞ olarak, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetliyoruz."

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı

Arslan, "Türkiye'nin göz bebeği, milli savunma sanayimizin önemli kurumlarından TUSAŞ’a yönelik bu saldırı, ülkemizin savunma sanayiinde yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir." dedi.

Güçlü Birlik Mesajı

Türkiye'nin, devleti, milleti ve kurumları ile güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Arslan, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara en büyük cevabı verecek güçteyiz" şeklinde konuştu. Saldırıda yaşamını yitirenler için rahmet dileyen Arslan, yaralılara ve TUSAŞ ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Milletimizin başı sağ olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
2
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
3
CHP Genel Başkanı Özel’den Terör Saldırısı Açıklaması
4
Avrupa Ülkeleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
5
Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal Edildi
6
TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Şehitlerin Kimlikleri Açıklandı
7
İsrail Ordusundan Al Jazeera Gazetecilerine Hedef Gösterme

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak