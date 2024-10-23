HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Sert Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı. Arslan, terörün her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Teröre Karşı Duruş

Yazılı bir açıklama yapan Arslan, şu ifadeleri kullandı: "HAK-İŞ olarak, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetliyoruz."

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı

Arslan, "Türkiye'nin göz bebeği, milli savunma sanayimizin önemli kurumlarından TUSAŞ’a yönelik bu saldırı, ülkemizin savunma sanayiinde yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir." dedi.

Güçlü Birlik Mesajı

Türkiye'nin, devleti, milleti ve kurumları ile güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Arslan, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara en büyük cevabı verecek güçteyiz" şeklinde konuştu. Saldırıda yaşamını yitirenler için rahmet dileyen Arslan, yaralılara ve TUSAŞ ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Milletimizin başı sağ olsun" diyerek sözlerini tamamladı.