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HAK-İŞ ve Cezayir Sendikaları, Filistin'e Destek İçin Protokol İmzaladı

HAK-İŞ ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Filistin'e destek amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:40
HAK-İŞ ve Cezayir Sendikaları, Filistin'e Destek İçin Protokol İmzaladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Başkanı Amar Takdjout, Filistin'e destek olmayı hedefleyen bir işbirliği protokolü imzaladı. İmza töreni, HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu.

İşbirliği ve Dayanışma Vurgusu

Toplantıda, Arslan, HAK-İŞ ve UGTA'nın bir arada hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Gazze ve Filistin'deki katliamların devam ettiğini hatırlatan Arslan, konfederasyonun 2017 yılında kurduğu Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği ile bu konudaki çabalarını artırdıklarını ifade etti.

Ateşkes İhlalleri ve Sivil Halkın Durumu

Arslan, Türkiye ve Cezayir'in ateşkesin sağlanması için yoğun çaba harcadığını ancak bu çabaların yetersiz kaldığını belirtti. Dünya genelinde 15 Ocak’tan sonraki ateşkes ihlallerine sessiz kalındığını, aynı zamanda Filistinlilerin kararlılıkla direnişe devam ettiğini söyledi:

"Gazze direnişini gerçekleştirenler, dünya genelindeki katliamları durdurma çabası içinde. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve siviller katlediliyor. Bizim talebimiz, bu katliamların durdurulması ve insani yardımların Filistin'e ulaşmasının sağlanmasıdır."

UGTA'nın Destek Vurgusu

UGTA Başkanı Amar Takdjout, uluslararası alanda Filistin’in haklarını savunmak amacıyla her platformda yer aldıklarını hatırlattı. Filistin'in Arap İşçileri Sendikası yönetim kurulunda yer alması için çaba gösterdiklerini belirterek, imzalanan protokolün bu çalışmalara güç katacağına inandıklarını ifade etti.

Arslan ve Takdjout, konuşmalarının ardından işbirliği protokolünü imzalayarak, Filistin'e destek vermeye devam edeceklerini duyurdular.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Başkanı...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Başkanı Amar Takdjout, Filistin ile ortak dayanışma için HAK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Arslan ve Takdjout, işbirliği protokolünü imzaladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Başkanı...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Başkanı Amar Takdjout, Filistin ile ortak dayanışma için HAK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Arslan ve Takdjout, işbirliği protokolünü imzaladı.

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