Hakan Fidan Doha'da Katarlı Mevkidaşı Al Sani ile Görüştü

İkili görüşme İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi kapsamında yapıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan görüşmeyi İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdi.

Fidan, dün de toplantı kapsamında Al Sani ile bir araya gelmişti.