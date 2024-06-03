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Hakan Fidan: Gazze'de güvenli bir yer yok

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de yaptığı konuşmada Gazze'deki insani trajediye dikkat çekti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 20:03
Hakan Fidan: Gazze'de güvenli bir yer yok

Bakan Fidan: Şu anda Gazze'de güvenli sayılabilecek bir yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine Pekin'de düzenlenen "Çin ve Globalleşme Merkezi" adlı düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu bir konuşma yaptı. Fidan, Filistinlilerin çektiği acıların yeni bir olgu olmadığını, ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirtti. "Şu anda Gazze'de güvenli sayılabilecek bir yer yok. Gözlerimizin önünde yaşanan insanlık trajedisi, İsrail'in Refah'a saldırısıyla daha da kötüleşiyor" dedi.

Fidan, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırmasından bu yana ateşkesi sağlamak, çatışmanın yayılmasını önlemek ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların kesintisiz ulaşmasını sağlamak için çabaladığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin, iki devletli çözüm kapsamında, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin gerekliliğini savunduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve geniş ticari bağları sayesinde Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar uzanan 1,5 milyar nüfusa ve 28 trilyon dolar değerindeki pazara ücretsiz ve kolay erişim sağladığını belirten Fidan, "Bunların hepsi 4 saatlik uçuş mesafesinde" dedi.

Fidan, Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri ve Çin ile ilişkilerini geliştirme çabalarını anlatarak, ikili ticaretin 2023'te rekor kırarak 48 milyar doları aştığını ve bu ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni alanları keşfetmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Fidan, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne paralel olarak Orta Koridor Girişimi'nin önemine dikkat çekerek, bu girişimin bölgesel bağlantısallığı güçlendireceğini ve ekonomik entegrasyonu hızlandıracağını belirtti.

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