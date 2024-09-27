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Hakan Fidan, İİT Toplantısında Filistin Konusunu Gündeme Getirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve hukuki destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:08
Hakan Fidan, İİT Toplantısında Filistin Konusunu Gündeme Getirdi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İİT Toplantısında Önemli Mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor."

İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekti

Fidan, geçtiğimiz yılın Filistin'de yaşanan insanlık dramının İslam dünyası için karanlık bir dönem olduğunu vurguladı. İsrail'in saldırganlıklarının Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar genişleştiğine dikkat çekti.

"İsrail'in uluslararası hukuka tamamen aykırı olan soykırım politikalarına karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması zorunludur." diyen Fidan, Türkiye'nin Mayıs ayında İsrail'e tam ticari kısıtlamalar getirdiğini hatırlattı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bakan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan davaya müdahil olma beyanını sunduğunu belirtti. Bu müdahalenin, İİT üye devletlerinin Filistin meselesinde adalet arayışına hukuki çabalarda ön saflarda yer almasını sağlayacağını dile getirdi.

Nihai hedeflerinin bölgesel barış ve güvenlik için iki devletli çözüm olduğunu söyleyen Fidan, "Filistin Devleti'nin tanınması, bu amaç için önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Fidan, "Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üye devletler arasındaki yerini almış olmasından dolayı kutluyoruz. Ancak Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin daha fazla gecikmeden gerçekleşmesi önemlidir." diyerek sözlerini tamamladı.

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