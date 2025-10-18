Hakan Fidan: İki Devletli Çözümde Türkiye 'Fiili Garantör' Olmaya Hazır

Ülke TV canlı yayını: Gündem değerlendirmesi ve garantörlük açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında Filistin gündemini değerlendirdi ve Türkiye'nin rolüne dair net açıklamalarda bulundu.

Fidan, Türkiye'nin Filistin konusunda üstlendiği rolü "arabulucu" olarak tanımladı ve Filistinlilerin de kabul edeceği bir anlaşma çıkması durumunda Türkiye'nin sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı. Fidan, sözlerini şu şekilde aktardı:

"(Gazze'de) İki devletli çözüm hayata geçerse, biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız".

Bakan, İsrail'e yüzde 100 güven beklemenin doğru olmadığını belirterek, uluslararası toplumun İsrail üzerinde gerekli baskı mekanizmasını oluşturmasının ve bunun eyleme dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

"Garantörlükle ilgili netleştirmeler yapmam gerekiyor kamuoyunun bilgisi için. Bizim şu ana kadar oynadığımız rol, arabulucu rolü. Bu savaşın durdurulması için. Filistin davasına desteğimiz, yakınlığımız, inancımız dolayısıyla onlar üzerindeki bu samimiyetimizi, bu meselenin çözümü için kullandık." diyen Fidan, Amerikalıların da İsraillilerle aynı türden bir ilişkisinin olduğunu aktardı.

Fidan, mevcut sahada oluşturulan erken görev gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ilk süreçte yaşanan zorluklara dikkat çekti: "İlk birkaç, ilk 72 saat önemliydi. Orada bazı operasyonel sorunlar oldu. Rehinelerin, cesetlerin verilip verilmemesiyle ilgili sorunlar çıktı. Bazıları kasıtlı yapılıyor dedi. Bazıları işte teknik imkansızlık var falan. Onları çözmek için oluşturulmuş bir grup var. İletişim rahat olsun diye. Orada arkadaşlar görev alıyorlar. Fakat onun dışında şu anda yapılandırılmış, üstünde karar kılınmış, görev tanımı, angajman kuralları belirlenmiş bir durum yok."

Fidan, ayrıca (Donald) Trump'ın barış planında yer alan üç kurumsal mekanizmanın — görev gücü, barış konseyi ve istikrar gücü — niteliği, görev tanımları ve kompozisyonlarına dair tartışmaların erken aşamada olduğunu belirtti ve bu mekanizmalar hayata geçtiğinde durumun netleşeceğini ifade etti.

Son olarak Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı'mızın verdiği yetki çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratla koordinasyon sonucunda, 1967 sınırlarına dayalı bir devlet kurulması halinde Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu yineledi: "Resmi olarak söylediğimiz söylem şu, iki devletli çözüm hayata geçerse, biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bunun altına her devlet giremez. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet Filistinlilere verilsin. Herkesin eşit olduğu, egemen olduğu bir yapı ortaya çıksın."

(Sürecek)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV’de yayınlanan “En Sıradışı” isimli televizyon programına konuk oldu.