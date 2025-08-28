Hakan Fidan, Marco Rubio ile Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna, Gazze ve Suriye Görüşüldü

Hakan Fidan ve Marco Rubio telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel gündemdeki kritik başlıkları ele aldı.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar ayrıca Gazze'deki son durumu ve burada ateşkes sağlanması yönündeki çabaları ele aldı. Fidan, görüşmede insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede yine Suriye'deki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ikili konular da değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinildi.