DOLAR
41,02 0,07%
EURO
48,08 -0,58%
ALTIN
4.508,9 -0,64%
BITCOIN
4.611.591,11 -0,14%

Hakan Fidan, Marco Rubio ile Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna, Gazze ve Suriye Görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Rusya-Ukrayna barışı, Gazze'de ateşkes çabaları ve Suriye gelişmelerini telefonda görüştü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:57
Hakan Fidan, Marco Rubio ile Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna, Gazze ve Suriye Görüşüldü

Hakan Fidan ve Marco Rubio telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel gündemdeki kritik başlıkları ele aldı.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar ayrıca Gazze'deki son durumu ve burada ateşkes sağlanması yönündeki çabaları ele aldı. Fidan, görüşmede insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede yine Suriye'deki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ikili konular da değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
2
Samsun Salıpazarı'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
Irak İstihbarat Başkanı Hamid eş-Şatri Şam'da Ahmed Şara ile Görüştü
4
Lazkiye'de Devrik Rejim Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf Tutuklandı
5
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
6
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı