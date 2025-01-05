Hakan Fidan: Suriye'de Mazlumun Yanındayız

Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki duruma ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını katılımcılara iletti ve kongrenin hayırlı olmasını diledi.
Kongre, Demokrasi Bayramı
Bakan Fidan, devam eden kongre sürecinin parti için "demokrasi bayramı" olduğunu vurgulayarak, AK Parti’nin sadece bir siyasi platform olmadığını, aynı zamanda milletin tarihi iddialarını ve stratejik vizyonunu temsil eden köklü bir hareket olduğunu belirtti. 23 yıldır iktidarda olan partinin birçok başarıya imza attığını ifade eden Fidan, "Allah'a çok şükür milletimiz bu harekete teveccüh gösterdi" Konuşmasında, PKK ve FETÖ ile mücadele süreçlerine de değinen Fidan, "İstikrarsızlığın ve savaşların sona ermediği bir coğrafyada, ülkemizi güven ve istikrar adası olarak ayakta tutmayı başardık""Yerli ve milli projelerle geleceğe umutla bakıyoruz" Bakan Fidan, Suriye'nin barış ve istikrarı için uluslararası topluma destek çağrısında bulunarak, "Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz" Fidan, Filistin davasının önemine de vurgu yaparak, "Kudüs'ün asla bir işgal altında olmaması için herkes tüm gücüyle mücadele ediyor" Bakan Fidan, Türkiye'nin kendi iç istikrarını tesis ederek kalkınma hamlesini hayata geçirdiğini, bu bağlamda Irak'taki Kalkınma Yolu Projesi gibi birçok önemli projede aktif rol aldıklarını sözlerine ekledi. "Bütün hedefimiz, sadece kendimizin zengin olduğu bir ülke değil, aynı zamanda bölgemizin de kalkındığı bir ülke haline gelmektir" Kongreye çok sayıda önemli isim katıldı. Bunlar arasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir yer aldı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı.
Bölgedeki Güvenlik ve İstikrar
Uluslararası Destek Çağrısı
Filistin ve Kudüs Davası
Geleceğe Dönük Hedefler
Katılımcılar
Konuşmasında, PKK ve FETÖ ile mücadele süreçlerine de değinen Fidan, "İstikrarsızlığın ve savaşların sona ermediği bir coğrafyada, ülkemizi güven ve istikrar adası olarak ayakta tutmayı başardık""Yerli ve milli projelerle geleceğe umutla bakıyoruz" Bakan Fidan, Suriye'nin barış ve istikrarı için uluslararası topluma destek çağrısında bulunarak, "Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz" Fidan, Filistin davasının önemine de vurgu yaparak, "Kudüs'ün asla bir işgal altında olmaması için herkes tüm gücüyle mücadele ediyor" Bakan Fidan, Türkiye'nin kendi iç istikrarını tesis ederek kalkınma hamlesini hayata geçirdiğini, bu bağlamda Irak'taki Kalkınma Yolu Projesi gibi birçok önemli projede aktif rol aldıklarını sözlerine ekledi. "Bütün hedefimiz, sadece kendimizin zengin olduğu bir ülke değil, aynı zamanda bölgemizin de kalkındığı bir ülke haline gelmektir" Kongreye çok sayıda önemli isim katıldı. Bunlar arasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir yer aldı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı.
Bakan Fidan, Suriye'nin barış ve istikrarı için uluslararası topluma destek çağrısında bulunarak, "Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz" Fidan, Filistin davasının önemine de vurgu yaparak, "Kudüs'ün asla bir işgal altında olmaması için herkes tüm gücüyle mücadele ediyor" Bakan Fidan, Türkiye'nin kendi iç istikrarını tesis ederek kalkınma hamlesini hayata geçirdiğini, bu bağlamda Irak'taki Kalkınma Yolu Projesi gibi birçok önemli projede aktif rol aldıklarını sözlerine ekledi. "Bütün hedefimiz, sadece kendimizin zengin olduğu bir ülke değil, aynı zamanda bölgemizin de kalkındığı bir ülke haline gelmektir" Kongreye çok sayıda önemli isim katıldı. Bunlar arasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir yer aldı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı.
Fidan, Filistin davasının önemine de vurgu yaparak, "Kudüs'ün asla bir işgal altında olmaması için herkes tüm gücüyle mücadele ediyor" Bakan Fidan, Türkiye'nin kendi iç istikrarını tesis ederek kalkınma hamlesini hayata geçirdiğini, bu bağlamda Irak'taki Kalkınma Yolu Projesi gibi birçok önemli projede aktif rol aldıklarını sözlerine ekledi. "Bütün hedefimiz, sadece kendimizin zengin olduğu bir ülke değil, aynı zamanda bölgemizin de kalkındığı bir ülke haline gelmektir" Kongreye çok sayıda önemli isim katıldı. Bunlar arasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir yer aldı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı.
Bakan Fidan, Türkiye'nin kendi iç istikrarını tesis ederek kalkınma hamlesini hayata geçirdiğini, bu bağlamda Irak'taki Kalkınma Yolu Projesi gibi birçok önemli projede aktif rol aldıklarını sözlerine ekledi. "Bütün hedefimiz, sadece kendimizin zengin olduğu bir ülke değil, aynı zamanda bölgemizin de kalkındığı bir ülke haline gelmektir" Kongreye çok sayıda önemli isim katıldı. Bunlar arasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir yer aldı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı. AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı.
Kongreye çok sayıda önemli isim katıldı. Bunlar arasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir yer aldı.
AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı.
AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, Merkez Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti Niğde İl Başkanın Mustafa Özdemir, kongrede konuşma yaptı.