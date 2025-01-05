Hakan Fidan: Suriye'de Mazlumun Yanındayız

Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki duruma ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını katılımcılara iletti ve kongrenin hayırlı olmasını diledi.

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