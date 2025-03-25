Hakan Fidan ve Marco Rubio Arasındaki Görüşme Sona Erdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio önemli ikili meseleleri tartışmak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:36
Hakan Fidan ve Marco Rubio Arasındaki Görüşme Sona Erdi

Dışişleri Bakanı Fidan ve Rubio'dan Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki kritik görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, ikili ve bölgesel meseleler detaylı bir şekilde ele alındı.

Görüşme Detayları

Bakan Fidan ve Rubio, Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelirken, toplantı öncesinde kameralar karşısında el sıkışarak birliktelik mesajı verdiler. Basın mensuplarına poz verdikten sonra, görüşmenin yapılacağı salona geçiş yaptı.

Şu an için görüşmeye dair resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda önemli ikili ilişkiler ve bölgesel konular kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

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Hakan Fidan ve Marco Rubio Arasındaki Görüşme Sona Erdi

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