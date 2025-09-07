Hakan Karataş 'En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri' Listesinde

Savunma sanayisinde insan kaynağı vizyonu ödülle taçlandı

DataExpert Exceptional Leadership Solutions işbirliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen En Etkin 50 CHRO Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Araştırma, şirketlerinde insan kaynakları (İK) fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden "İK Liderleri"ni hedefliyor. Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde performanslarıyla öne çıkan isimler seçiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, savunma sanayisi alanındaki çalışmalarıyla bu yıl "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" listesine girdi. Karataş; Türk savunma sanayisinin hızla büyüyen insan kaynağı ihtiyacına yönelik vizyoner yaklaşımları, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması için yürüttüğü projeler ve kurum içi dönüşüm süreçlerine liderlik etmesiyle öne çıktı. Katkıları, savunma sanayisinde sürdürülebilir bir insan kaynakları ekosisteminin oluşmasına önemli ivme kazandırdı.

Listede ayrıca ASELSAN İK Direktörü Muhammed Ali Işık ile TEI TUSAŞ Motor Sanayii İK ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya da yer aldı.

Ödüller, 7 Ekim Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da düzenlenecek CHRO Summit 2025 kapsamında sahiplerini bulacak. Zirve, Türkiye’nin insan kaynakları yönetiminde söz sahibi karar alıcılarını ve düşünce önderlerini bir araya getirecek.