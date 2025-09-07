DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.552.582,75 -0,35%

Hakan Karataş 'En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri' Listesinde

Hakan Karataş, BMI Business School İstanbul'un 'En Etkin 50 CHRO' listesine girdi; ödüller 7 Ekim'de Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da verilecek.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:34
Hakan Karataş 'En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri' Listesinde

Hakan Karataş 'En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri' Listesinde

Savunma sanayisinde insan kaynağı vizyonu ödülle taçlandı

DataExpert Exceptional Leadership Solutions işbirliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen En Etkin 50 CHRO Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Araştırma, şirketlerinde insan kaynakları (İK) fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden "İK Liderleri"ni hedefliyor. Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde performanslarıyla öne çıkan isimler seçiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, savunma sanayisi alanındaki çalışmalarıyla bu yıl "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" listesine girdi. Karataş; Türk savunma sanayisinin hızla büyüyen insan kaynağı ihtiyacına yönelik vizyoner yaklaşımları, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması için yürüttüğü projeler ve kurum içi dönüşüm süreçlerine liderlik etmesiyle öne çıktı. Katkıları, savunma sanayisinde sürdürülebilir bir insan kaynakları ekosisteminin oluşmasına önemli ivme kazandırdı.

Listede ayrıca ASELSAN İK Direktörü Muhammed Ali Işık ile TEI TUSAŞ Motor Sanayii İK ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya da yer aldı.

Ödüller, 7 Ekim Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da düzenlenecek CHRO Summit 2025 kapsamında sahiplerini bulacak. Zirve, Türkiye’nin insan kaynakları yönetiminde söz sahibi karar alıcılarını ve düşünce önderlerini bir araya getirecek.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS 2025: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Başladı
2
Bolu'da Yayla Evi Yangını: Şüpheli H.Y. Tutuklandı
3
İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
4
TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi
5
Tekirdağ'da 3 Gündür Aranan Kadın: Marmaraereğlisi'nde Deniz Arama Çalışmaları
6
Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı
7
Adana Karataş'ta Eski Eşini Dövdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı